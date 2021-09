Stadtentwicklung in Solingen : Neue Läden in leerstehenden Häusern

Solingen Mit dem „Anmietungsfonds WIN“ des Landes Nordrhein-Westfalen versucht die Stadt Solingen, leerstehende Ladenflächen in der Innenstadt neu zu vermieten. Drei Verträge wurden bereits unterschrieben.

Maziar Golchehr steckt voller kreativer Ideen. Spezielle Waffeln will er im zuletzt leerstehenden Ladenlokal am Fronhof 11, dort, wo zuletzt Led Lenser Led-Lapen verkauft worden waren, ab dem 31. Oktober anbieten, zudem Kaffeespezialitäten aus der eigenen Rösterei. Derzeit ist er aber noch mit Renovierungsarbeiten beschäftigt in dem zukünftigen Café, das den Namen seiner beiden Töchter Mina & Maya trägt. „Wir wollen hier kulinarisch etwas Neues einführen“, sagt Maziar Golchehr mit Blick auf den Eröffnungstag. Spricht er von den Bubble-Waffeln, gerät er regelrecht ins Schwärmen: „Das ist ein echter Food-Trend“, sagt der Neu-Gastronom zu den in der Tüte gereichten, gedrehten Waffeln mit Softeis und Saisonfrüchten, garniert mit .

Das will auch die Familie von Belik Celik, die in der Immobilie an der Hauptstraße 70 das „Lokka Kebak-Haus Anfang November eröffnen will. In Räumen, in denen zuvor eine Bäckerei untergebracht war. „Wir werden mit Qualität und gutem Essen punkten“, verspricht Bekir Celik. Auch in den Abendstunden. „Die Leute kommen in die Innenstadt, wenn Ladenlokale voll sind“, meint Aghan Cifci, Eigentümer der Immobilie an der Hauptstraße.