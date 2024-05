Verkehrsdebatte in Solingen Anlieger lehnen autofreien Marktplatz in Gräfrath ab

Geht es nach den Teilnehmern einer Informationsveranstaltung zur künftigen Entwicklung des historischen Marktplatzes in Gräfrath, wird der zentrale Ort im Stadtteil weiterhin auch für Autos befahrbar sein. Dies ergibt sich aus einer Vorlage der Solinger Stadtverwaltung für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Gräfrath am Dienstag kommender Woche, 4. Juni. „Es soll alles so bleiben, wie es ist“, teilte die Stadt Solingen jetzt den Stadtteilpolitikern als Fazit mit, nachdem der Stadtdienst Stadtplanung / Mobilität bei der Infoveranstaltung im April zwei mögliche Varianten zur Verkehrsberuhigung – nämlich eine dauerhafte Sperrung eines Markt-Teilbereiches oder aber eine Einbahnstraßenlösung rund um den Marktplatz – vorgestellt hatte.