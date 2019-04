Tierseuche : Amerikanische Faulbrut bedroht Bienenvölker

Solingen Die Seuche ist im vergangenen Jahr ausgebrochen und noch immer nicht besiegt. Im Stadtgebiet von Solingen gelten darum weiterhin zwei Sperrbezirke – in Gräfrath und in Widdert.

Tatsächlich konnte die ansteckende, für Menschen aber vollkommen ungefährliche Krankheit bis heute nicht in Gänze unter Kontrolle gebracht werden, so dass in Solingen nach wie vor zwei Sperrbezirke sowie Untersuchungsgebiete ausgewiesen sind. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, sind die Halter von Bienen an der Stadtgrenze von Gräfrath und Wuppertal-Vohwinkel beziehungsweise im Süden der Klingenstadt im Bereich Widdert an der Stadtgrenze zu Leichlingen weiterhin verpflichtet, ihre Bienenstandorte „unverzüglich beim Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA)“ anzumelden.