Amefa Stahlwaren aus Solingen : Richtfest im Monhofer Feld

Im Monhofer Feld in Ohligs wurde jetzt Richtfest gefeiert. Amefa Stahlwaren wird in den Neubau zum Jahreswechsel 2019/2020 als Mieter einziehen. Foto: Complemus Real Estate gmbH/Complemus Real Estate GmbH

Ohligs Amefa Stahlwaren verlässt zu Beginn des nächsten Jahres den Standort an der Mühlenstraße in Ohligs und bezieht einen Neubau im Monhofer Feld. Das Schneidwarenunternehmen hat dort dann alle Firmen unter einem Dach.

Das Monhofer Feld in Ohligs ist Solingens einziges Gewerbegebiet mit Gleisanschluss. Den braucht Amefa Stahlwaren nicht wirklich. Doch das Schneidwarenunternehmen, derzeit noch an der Mühlenstraße ansässig, wird schon bald ins Monhofer Feld umziehen.

Die Complemus Real Estate GmbH ist eine Tochter der niederländischen Coffr Holding. Complemus plant, entwickelt, realisiert und finanziert qualifizierte gewerbliche Immobilien in Deutschland. Ziel von Amefa ist es, 300.000 Besteck- und Schneidwarenartikel jeden Tag am neuen Standort Monhofer Feld auf die Reise schicken. Zunächst werden die Hildener Standorte umziehen, danach die Logistik von der Mühlenstraße, zum Schluss die Verwaltung.

Den ebenfalls in Ohligs erst 2003 gebauten Standort an der Mühlenstraße gibt Amefa Stahlwaren auf. „Hier gibt es keine Ausbaureserven mehr“, sagt Geschäftsführer Andreas Hakenberg. Der Gebäudekomplex an der Mühlenstraße sei mittlerweile an ein ortsansässiges Unternehmen verkauft worden. Im Monhofer Feld wurde derweil am vergangenen Freitag Richtfest gefeiert – drei Monate nach Baubeginn.