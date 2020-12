Corona-Pandemie : Alter Kaufhof wird Solinger Impfzentrum

Solingen Während andere Städte und Kreise bereits klare Aussagen über mögliche Impfzentren gemacht haben, hielt sich Solingen in den letzten Tagen zurück. Jetzt wurde als Standort die Kaufhaus-Immobilie bekanntgegeben.

Die Entscheidung ist gefallen. Wenn in einigen Wochen bundesweit wie geplant die Corona-Impfungen der Bevölkerung beginnen, wird dies in Solingen im Erdgeschoss im alten Kaufhof-Gebäude an der Hauptstraße in der Innenstadt der Fall sein. Das hat die Stadt am Donnerstagnachmittag im Rahmen der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz bekannt gegeben.