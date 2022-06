„Alter Bahnhof“ in Solingen : Stadt widerspricht Vorwürfen der CDU zum Südpark

„Alter Bahnhof“ in Solingen

Solingen Die CDU wirft der Stadt vor, den „Alten Bahnhof“ heimlich verkaufen zu wollen. Das sei nicht der Fall, widerspricht die Verwaltung. Zurzeit werde ein Zukunftskonzept für das Objekt am Südpark erstellt.

Die Solinger CDU erhebt Vorwürfe gegen die Stadtspitze wegen des „Alten Bahnhofs“ am Südpark. Es sei eine „absolute Sauerei“, dass die Verwaltung das Areal um den ehemaligen Gastro-Betrieb und die Veranstaltungshalle Steinhaus angeblich verkaufen wolle, ohne die Politik mit einzubeziehen, findet Carsten Becker, Sprecher der CDU-Fraktion im Finanz- und im Beteiligungsausschuss. Denn nach Informationen der CDU wolle die Stadt den Verkauf des Objekts eigenmächtig voranbringen. „Dieses Areal, neben dem Brückenpark ein Kernprojekt der Regionale 2006, soll hier klammheimlich hinter dem Rücken von Politik und Bevölkerung versilbert werden“, so Beckers Vorwurf. Dabei habe das Areal eine wichtige Bedeutung als Veranstaltungsort und für das Gesamtgebiet Südpark, so die CDU. Eine politische Debatte habe es auch bei der Ohligser Festhalle und dem Walder Stadtsaal gegeben.