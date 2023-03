Gelände gehört der Stadt Alter Bahnhof soll an Investor verkauft werden

Mitte · Die Stadt will sich vom Alten Hauptbahnhof trennen und das zur Regionale 2006 umgestaltete Gebäude am Rande der City an einen Investor veräußern – sofern die Politik ihre Zustimmung zu dem geplanten Verkauf erteilt.

10.03.2023, 15:05 Uhr

Der Alte Bahnhof soll verkauft werden. Foto: Peter Meuter

Wie die Stadt am Freitag bekannt gegeben hat, liegt für die nächsten Sitzungen des Stadtentwicklungsausschusses und des Finanzausschusses eine entsprechende Beschlussvorlage vor. Darin heißt es sinngemäß, der Alte Bahnhof sei ein Zuschussgeschäft. Von einem Investor verspricht man sich ein zukunftsfestes Konzept. Der Alte Bahnhof soll weiter eine Schlüsselstellung im Südpark haben. Schon für den Sommer soll geprüft werden, ob wieder Veranstaltungen auf dem Areal stattfinden können. Ende 2021 hatte das Restaurant „Steinhaus“ das Areal verlassen. Mit der Vermarktung sind konkrete Auflagen für Investoren verbunden. Dazu gehört auch eine Gastronomie. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es schon Interessenten.

(or)