Abrissarbeiten zwischen Solingen und Leichlingen : Abbruch der Wupperbrücke geht voran

Solingen/Leichlingen Seit Montag laufen die Arbeiten an dem maroden Bauwerk zwischen Haasenmühle und Nesselrath.

Die Fahrbahn ist großteils schon Geschichte – und auch sonst sind die Tage der alten Wupperbrücke zwischen Haasenmühle und Nesselrath an der Stadtgrenze zu Leichlingen gezählt.

Seit die Abrissarbeiten am Montag dieser Woche begonnen haben, sind die mit dem Abbruch beauftragten Baufirmen bereits ein gutes Stück vorangekommen. So haben die Arbeiter inzwischen den einstigen Fahrbahnbelag zu großen Teilen zerschlagen. Was wiederum zur Folge hat, dass sich dort, wo früher die Autos fuhren, große Löcher auftun.