Großeinsatz der Feuerwehr Solingen : Alte Silag-Halle in Gräfrath brennt

Solingen Großalarm für die Solinger Feuerwehr: Am Montagmittag ist in der alten Silag-Halle in Gräfrath ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr befindet sich mit mehreren Fahrzeugen am Einsatzort.

Das Gebäude brennt in Vollausdehnung“, hieß es vonseiten der Feuerwehrleitstelle. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Wuppertaler Straße wurde zunächst gesperrt. Busse konnten die Straße allerdings weiter befahren.

Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.

(or)