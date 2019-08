WDR-Doku „Unser Land in den 90ern“ : Als ein Solinger Husseins Geisel wurde

177 Geiseln landen am 9. November 1990 in Frankfurt, darunter auch Franz-Josef Wallbraun. Foto: WDR/dpa

Solingen Franz-Josef Wallbraun aus Solingen war 1990 vier Monate lang als Geisel im Irak gefangen. Die erste Folge der neuen Dokureihe des WDR „Unser Land in den 90ern“ handelt auch von seiner Geschichte. Am Freitag, 9. August, wird der Film ausgestrahlt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Viktor Marinov Von Viktor Marinov Autorendetails aufklappen Viktor Marinov (vima) ist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post, aktuell im Einsatz im Bergischen Land. zum Autorenprofil

1990 war für viele Menschen ein aufregendes Jahr – die Mauer stand nicht mehr, Deutschland wurde Fußball-Weltmeister, die Grünen zogen zum ersten Mal in den Düsseldorfer Landtag ein. Für Ursula Wallbraun aus Solingen war es ein Jahr, das durch die Angst um ihren Mann gezeichnet wurde. Der Ingeneur war 1990 im Irak, am 9. August schloss Saddam Hussein die Grenzen. Es begann die Geschichte der „größten Geiselnahme seit dem Zweiten Weltkrieg“, wie der Spiegel damals schrieb. Bis zu 10.000 Menschen waren in dem Land gefangen.

Diese Geschichte erzählt das WDR-Fernsehen am Freitag, 9. August, in der ersten Folge der neuen Dokumentationsreihe „Unser Land in den 90ern“. Ab 20.15 Uhr läuft die erste von zehn 45-minütigen Folgen, die jeweils ein Jahr in dem bewegten Jahrzehnt ab 1990 behandeln. Beeindruckende Archivbilder wechseln sich mit aktuellen Aufnahmen ab, ein Ereignis folgt auf das nächste. Auf Freude folgt Trauer.

Nachdem also eine Sequenz davon handelt, wie Pierre Littbarski 1990 seinen Platz in der Startelf fürs Finale der Fußball-Weltmeisterschaft sicherte und wie ausgelassen die Mannschaft danach feierte, kommt das Interview mit Ursula Wallbraun. Monatelang sah die Solingerin ihren Mann Franz-Josef Wallbraun nicht. Ob sie ihn jemals wieder sehen würde, war ungewiss. Sie spricht von der Angst, einen Partner zu verlieren. Und den Vater ihrer zwei Töchter.

Die Solingerin Ursula Wallbraun spricht im WDR-Film über die Angst davor, ihren Ehemann nie wieder zu sehen. Foto: WDR

Dass es so weit gekommen ist, lag auch an der deutschen Politik. Nachdem irakische Truppen Kuwait besetzten und Saddam Hussein die Grenze schloss, reagierten die weltweiten Regierungen unterschiedlich auf die Geiselnahme von den rund 8000 bis 10.000 Ausländern. Die Franzosen darunter wurden nach geheimen Verhandlungen ihrer Regierung freigelassen. Der damalige österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim fliegt indes selbst in den Irak – danach dürfen mehr als 100 Geiseln das Land verlassen. Die USA und Großbritannien entschieden sich für eine Strategie der Härte. Die deutsche Regierung hadert mit der Entscheidung. Es dauert einige Wochen bis die Reaktion von Bundeskanzler Helmut Kohl feststeht – er lehnt es ab, mit dem Regime zu verhandeln.

Franz-Josef Wallbraun war vier Monate lang einer der Geiseln von Saddam Hussein. Foto: WDR

Vier Monate werden vergehen, bis Ursula Wallbraun ihren Mann wieder sieht, für sie ist die Entscheidung der Regierung bis heute schwer nachvollziehbar. „Hartherzig“ nennt sie die Reaktion. Kohl hätte aus ihrer Sicht an die Familien denken. Wallbraun darf nicht einmal mit ihrem Mann offen über sein Schicksal sprechen – das sei ihr von der Regierung verboten worden.

Info Das ist die neue Dokureihe des WDR Sendetermin Jeweils freitags um 20.15 Uhr werden die Folgen der Reihe „Unser Land in den 90ern“ im WDR ausgestrahlt. Die erste Folge mit der Geschichte von dem Ehepaar Wallbraun wird am 9. August gesendet. Durch die Handlung führt mit seiner Stimme Hugo Egon Balder. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen mehrere Monate lang in der WDR-Mediathek verfügbar – unter www.wdr.de/mediathek Titel „Wir sind Weltmeister“ heißt die erste Folge über das Jahr 1990, darauf folgen „Hollywood in NRW“, „Das Land bebt“, „Am Limit“, „Auf dem Gipfel“, „Lieben und andere Katastrophen“, „Zwischen Triump und Trauer“, „Griff nach den Sternen“, „Mit Nussecken zum ESC“ und „Countdown ins neue Jahrtausend“.