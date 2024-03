Verkehrsunfallstatistik 2023 für Solingen und Remscheid Alkohol und Drogen bereiten Polizei Sorgen

Sowohl Solingen als auch Remscheid haben im zurückliegenden Jahr erneut zu den im wahrsten Wortsinn sichersten Pflastern in ganz NRW gehört. Und die Verkehrsteilnehmer in Remscheid sind 2023 sogar in der landesweit sichersten Großstadt überhaupt unterwegs gewesen. Dies hat Polizeipräsident Markus Röhrl am Montag bei der Vorstellung des jüngsten Jahresverkehrsberichts 2023 für das gesamte bergische Städtedreieck bekannt gegeben – was im Umkehrschluss allerdings keineswegs bedeutet, dass die Verantwortlichen in Sachen Verkehrssicherheit im auch für Solingen und Remscheid zuständigen Polizeipräsidium Wuppertal frei von allen Sorgen wären.