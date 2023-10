Bombendrohung gegen Gesamtschule Solinger Alexander-Coppel-Schule unterhält enge Kontakte nach Israel

Bereits seit 27 Jahren pflegt die am Rande der Solinger Innenstadt gelegene Alexander-Coppel-Schule einen Schüleraustausch mit Israel. So haben sich schon mehrere Generationen von Jugendlichen aus Deutschland und Israel besser kennengelernt. Und dies soll auch in Zukunft so bleiben, wie jetzt der Schulleiter der Coppel-Schule, Andreas Tempel, klargestellt hat.