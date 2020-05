Corona in Solingen : Aktuell 31 Infizierte – einige Museen öffnen wieder

Corona in Solingen

Solingen Aktuell sind noch 31 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte die städtische Pressestelle am Montag mit. Neun Menschen werden stationär behandelt, sieben sind bisher gestorben.

56 Solingerinnen und Solinger befinden sich in Quarantäne, 1621 konnten diese wieder verlassen. Insgesamt haben sich bislang 226 Menschen in Solingen mit dem Virus infiziert, 188 gelten als genesen.

Im Zuge der allgemeinen Lockerungen öffnet am Dienstag, 5. Mai, um 11 Uhr das LVR-Industriemuseum Gesenkschmiede Hendrichs wieder den Museumsbetrieb – unter Einhaltung von Hygienevorschriften, Maskenpflicht für Besucher und Mitarbeiter und Abstandsregelungen sowie Zugangsbeschränkungen. Maximal können sich 50 Besucher in der Gesenkschmiede Hendrichs aufhalten. Führungen, Mitmachangebote für Kinder und Familien, Veranstaltungen werden aber bis auf Weiteres verschoben. Das Bergische Museum Schloss Burg öffnet dagegen am kommenden Freigag, 8. Mai, wieder seine Pforten.