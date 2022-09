„Aktive Pause“ im Klinikum Solingen : Krankenhäusern geht die Luft aus

Mitarbeiter des Klinikums kamen am Mittwoch zusammen, um auf die bedrohliche Schieflage der Krankenhäuser aufmerksam zu machen. Foto: Rosa Röhder

Solingen Um auf die prekäre Situation in deutschen Krankenhäusern aufmerksam zu machen, versammelten sich am Mittwoch Beschäftigte, Betriebsrat und Leitung des Klinikums Solingen.

Zu einer Aktiven Pause“ kamen am Mittwochvormittag sowohl Mitarbeiter des Städtischen Klinikums als auch Geschäftsführer Dr. Martin Eversmeyer, Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Thomas Standl, die Vorsitzende des Betriebsrats, Anke Jahncke, SPD Landtagsabgeordneter Josef Neumann sowie der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Kai Sturmfels (CDU), zusammen, um die Forderungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) zu unterstützen. Ohne Inflationsausgleich drohe der Gesundheitsversorgung wegen der extremen Preissprünge der Kollaps.

Da auch die Corona-Ausgleichzahlungen bereits seit April auslaufen, werde eine Corona-Pauschale benötigt. „Für die Krankenhäuser ist die Pandemie noch nicht zu Ende“, sagt Eversmeyer. Zudem seien fast fünf Milionen Euro für Leiharbeiter ausgegeben worden. Eversmeyer fordert daher, dass Leiharbeit entweder verboten, ausgesetzt oder aber die Gehälter angepasst werden müssen. Hinzu komme, dass die Krankenhäuser in Zeiten von Inflation und hohen Rohstoffpreisen auf sich alleine gestellt seien, diese aber nach wie vor sehr viel Energie verbrauchen und auch benötigen. „Deutschen Krankenhäusern geht die Luft aus“, sagt Standl.

Während im Jahr 2000 noch 50 Milliarden Euro für alle Krankenhäuser in Deutschland benötigt wurden, waren es in 2021 100 Milliarden Euro. „Die Kosten haben sich verdoppelt. Bis 2030 werden 25 Prozent aller Krankenhäuser in akuter Insolvenzgefahr sein“, sagt Kai Sturmfels. 2021 wiesen bereits 66 Prozent der Krankenhäuser einen Jahresfehlbetrag auf. Das Städtische Klinikum zähle allerdings nicht dazu. Im letzten Jahr habe die Klinik einen Gewinn von einer Million Euro gemacht.