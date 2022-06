Polizei hofft auf Hinweise : „Aktenzeichen XY“ beschäftigt sich mit toter Solingerin

Solingen Die in den Niederlanden in einem Kanal gefundene tote Frau hieß Iwona Ochman und kam aus Solingen. In der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ wurde der Fall am Mittwoch vorgestellt.

Es war nur eine kurze Meldung in der ZDF-Serie „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am Mittwochabend, die allerdings Bezug zum Bergischen Land hatte. Schon im Februar dieses Jahres hatte Moderator Rudi Cerne den Fall einer unbekannten Frau präsentiert, die nahe der niederländischen Gemeinde Nederweert im Dreiländereck tot in einem Kanal aufgefunden worden war.

Es bestand der Verdacht auf einen unnatürlichen Tod. Damals noch in Form der Unterstützung der Polizei im westlichen Nachbarland, wo ebenso wie in Belgien in den jeweiligen Aktenzeichen-Pendants nach Hinweisen auf die Identität gesucht wurde. „Allerdings hatten sich in den vergangenen Monaten die Hinweise darauf verdichtet, dass es sich bei der Toten um eine Frau aus Deutschland handeln könnte“, sagte Cerne.

Inzwischen gibt es längst die Gewissheit: die Tote kam aus Deutschland. „Es handelt sich um die 57-jährige Iwona Ochman aus Solingen“, sagte Cerne. Eine Familienangehörige hatte die Frau im April dieses Jahres als vermisst gemeldet.

„Das letzte Lebenszeichen der 57-Jährigen gab es nachweislich am 22. September 2021, als sie bei einer Behörde in Solingen gewesen ist. Diese hat sie um 16 Uhr verlassen“, sagte der ZDF-Moderator. Nur sechs Tage später, am 28. September, wurde die Leiche der 57-Jährigen im Kanal gefunden.

„In Wuppertal ist eine Mordkommission eingerichtet worden“, sagte Cerne. Diese habe einige Fragen, die bei der Aufklärung des Todesfalls helfen könnten. „Wer hat Iwona Ochmann nach dem 22. September um 16 Uhr noch gesehen? Wer weiß, wohin sie danach gefahren ist? Und mit wem sie sich getroffen hat? Wer kann etwas zu Beziehungen der 57-Jährigen in die Niederlande sagen?“, sagte Cerne.

Wer etwas dazu sagen könne, werde gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wuppertal in Verbindung zu setzen – per Telefon unter der Nummer 0202/284 11 11. „Alternativ kann man sich allerdings auch an jede Polizeidienststelle in der Umgebung wenden“, erklärte der Moderator der Fernsehsendung.

Die Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“, die bereits seit dem Jahr 1967 ausgestrahlt wird und deren Moderatoren Eduard Zimmermann (1967 bis 1997), Sabine Zimmermann (1987 bis 2001), Butz Peters (1997 bis 2001) und seit 2002 der ehemalige Eisläufer und Sportreporter Rudi Cerne sind.