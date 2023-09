Ärztemangel in Solingen „Neun Monate warten ist kaum zumutbar“

Viele Klingenstädter schieben auf der Suche nach einem Arzt in Solingen Frust. Das offenbart jetzt eine Umfrage unserer Redaktion bei Facebook. „Welche Ärzte fehlen Eurer Meinung nach in Solingen besonders?“, so lautete die Frage. In 88 Kommentaren haben die Leser bislang geantwortet. Beklagt werden monatelange Wartezeiten, vermisst werden Haus- und Fachärzte jeglicher Couleur. Offenbar zeigt auch ein Förderprogramm der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) speziell für Solingen nicht den gewünschten Erfolg: Das zeigt unsere Nachfrage bei der KVNO auf.