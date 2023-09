Gesundheitsversorgung in Solingen Zu wenig Platz für seelisch Erkrankte?

Die LVR-Klinik in Langenfeld, die in Solingen an der Frankenstraße ein Behandlungszentrum mit 40 Betten, Ambulanz und Tagesklinik betreibt, sowie der Psychosoziale Trägerverein Solingen haben demnach den Bedarf in Solingen auf 24.617 Fallzahlen geschätzt und wollen ihr medizinisches Angebot entsprechend ausweiten. Fallzahlen sind im Gesundheitsbereich eine wichtige Größe, bestimmen sie doch über die Finanzierung gesundheitlicher Einrichtungen. Je größer sie sind, desto mehr Plätze können für Patienten vorgehalten werden.