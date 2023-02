Radfahrer-Demo am 25. Februar ADFC erhöht Druck für neue Veloroute

Doch die beiden letztgenannten Strecken sind aus Sicht des ADFC Solingen keine Option. „Im Lochbachtal befindet man sich tatsächlich in einem Loch“, sagte jetzt der Vorsitzende des ADFC in der Klingenstadt, Bernhard Stoer. Und auch an der „Vieh“ überwiegen nach seiner Einschätzung die Nachteile. Stoer: „Dort ist die Beleuchtung nicht gut. Überdies gibt es an der Viehbachtalstraße aber auch zu wenige Verbindungen zu anderen Straßen und damit in die Wohnviertel entlang der Strecke.“