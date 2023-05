Schulabschluss in Solingen Abiturienten feiern weniger „förmlich“

Jetzt, da ein Großteil der Prüfungen hinter ihnen liegt, können sich die Jugendlichen auf das Programm zum Abschied freuen. Aus dem Dreiklang früherer Jahre mit offizieller Zeugnisvergabe, gediegenem Abiball in Anzug, Abendkleid – und in Begleitung der Eltern – sowie schließlich der ausgelassenen Party mit lauter Musik aus den Boxen ist inzwischen ein Zweiklang geworden: „Wir feiern Ball und Party am selben Abend hintereinander“, verrät Kim Schulze, Sprecherin des Abiturjahrgangs am Humboldtgymnasium. Schauplatz wird die Ohligser Festhalle sein. Private Kontakte zu den Betreibern hätten das ermöglicht, berichtet Schulze. Die Kosten dafür seien zudem geringer als für die Vorgänger, die 2022 in der Alten Schlossfabrik feierten.