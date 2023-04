Solinger Lehrer kritisieren „mangelnde Infrastruktur“ Abi-Chaos stürzt Schulen in große Probleme

Die Panne beim Übertragen von Aufgaben zu den diesjährigen Abiturprüfungen hat auch in Solingen ein riesiges Chaos ausgelöst und für heftige Kritik an den Verantwortlichen im NRW-Schulministerium gesorgt. Allein in der Klingenstadt sind nämlich mehrere Hundert Schüler betroffen gewesen, die am Mittwoch nicht wie geplant die ersten Klausuren schreiben konnten und dies nun am Freitag nachholen sollen.