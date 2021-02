Corona-Pandemie in Solingen : Ab sofort gilt Maskenpflicht auch an Kitas

Solingen In einem Umkreis von 200 Metern an Kindertagesstätten müssen nun Masken getragen werden. Das ist auch eine Reaktion der Stadt auf die zuletzt wieder gestiegene Inzidenz. Die Strategie, viel zu testen, soll beibehalten werden.

Der Rückgang der Corona-Inzidenz war nicht von langer Dauer. Nachdem die Zahlen der neuen Positiv-Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zuletzt auch in Solingen stark gesunken sind und zwischenzeitlich Werte von unter 90 erreicht haben, hat sich der Trend in den vergangenen Tagen wieder umgekehrt und dazu geführt, dass die Klingenstadt landesweit erneut einen Spitzenplatz einnimmt. So meldete das städtische Gesundheitsamt zu Wochenbeginn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 112,4. Zum Vergleich: Am Sonntag hatte der Wert noch bei 111,1 gelegen.

Mit der Maskenpflicht vor Kitas, in denen oftmals eine Notbetreuung läuft, hofft die Stadt, eine Verbreitung des Virus – und diesbezüglich vor allem der britischen Variante – so weit wie möglich zu unterbinden. Denn tatsächlich nahm die Zahl der positiven Tests bei Kindern und Erziehern in Kitas während der zurückliegenden Wochen deutlich zu. „Die Nähe im Umgang mit Kindern trägt dazu bei. Zudem ist zu erkennen, dass die Infektionen in die Familien getragen werden“, sagte ein Stadtsprecher, der am Montag ferner berichtete, auch die britische Virus-Mutation habe ihren Anteil an den Infektionen in Kitas. „Bei einem Fall wurden in der Nachverfolgung 27 positive Tests registriert“, so der Sprecher.