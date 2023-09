Verwaltung setzt Ratsbeschluss um Ab sofort gibt es kostenlose Hygieneartikel an Solinger Schulen

Ist Solingen die erste Stadt, in der es solch einen Pilotversuch gibt? Nach einer Petition „Die Periode ist kein Luxus“ wurde 2020 die Mehrwertsteuer für Hygieneartikel von 19 auf 7 Prozent gesenkt. In anderen Städten Nordrhein-Westfalens gibt es bereits Hygieneautomaten in Schulen und öffentlichen Gebäuden. In Schottland wurde jetzt ein Gesetz verabschiedet, dass es in Bildungs- und städtischen Einrichtungen kostenlos Periodenprodukte geben muss.