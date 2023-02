Bauarbeiten beginnen Ost-Zugang zum Hauptbahnhof gesperrt

Reisende und Pendler, die den Solinger Hauptbahnhof in Ohligs normalerweise über den östlichen Eingang an der Sauerbreystraße betreten, sollten ab kommenden Montag, 27. Februar, etwas mehr Zeit einplanen. An diesem Tag beginnen am hinteren Zugang zum Bahnhof die Bauarbeiten zur Erneuerung der dortigen Treppenanlage sowie die Modernisierung des Aufzugs.