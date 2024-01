Sanierungsarbeiten beginnen Ab März drohen wieder wochenlange Sperrungen des Solinger A 3-Anschlusses

Auf die leidgeprüften Solinger Verkehrspendler kommt einmal mehr eine harte Zeit zu – zumindest, wenn sie regelmäßig mit dem eigenen Auto über die Autobahn 3 zur Arbeit fahren. So will die zuständige Autobahn GmbH des Bundes nach augenblicklichem Stand nämlich schon in wenigen Wochen mit den ersten Arbeiten zu der seit längerer Zeit geplanten grundlegenden Sanierung der Anschlussstelle Solingen an der A 3 loslegen. Und dann dürften vor allem die Wege zur beziehungsweise von der Autobahn mit Sicherheit wieder erheblich zeitintensiver und nervenaufreibender als ohnehin ausfallen.