Lkw blockieren Einsatzkräfte Elf Verletzte nach Unfall auf A3 bei Solingen – darunter Kinder

Die A3 wurde für etwas mehr als eine Stunde gesperrt. Die 29-Jährige bemerkte laut Polizei am Donnerstagabend zu spät, dass der Verkehr vor ihr stockte. Daher fuhr sie auf das Fahrzeug vor ihr auf, in dem sechs Personen saßen, und schob es in zwei weitere Wagen hinein. Elf Menschen wurden verletzt. Drei von ihnen schwer. Vier der leicht verletzten Menschen waren Kinder.