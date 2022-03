A3 Richtung Oberhausen : Anschlussstelle Solingen kurzfristig gesperrt

Solingen Die Anschlussstelle Solingen der A3 musste am Dienstagmorgen kurzfristig gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund seien nicht mehr standsichere Bäume.

Die Sperrung der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Oberhausen wurde am Dienstag ab 9 Uhr voraussichtlich bis zum Nachmittag vollgesperrt. Umleitungen über die A542-Anschlussstelle Immigrath werden mit roten Punkten ausgewiesen. Innerhalb der Anschlussstelle wurden am Montagnachmittag nicht mehr standsichere Bäume gefunden. Da diese eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen, werden sie umgehend entfernt.

Zum Hintergrund heißt es, dass „die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre das Erkranken und Absterben der Bäume in den Flächen beschleunigt“ haben. Durch die Fällung der Bäume würden die in der Fläche verbleibenden Bäume – auch durch die Pflegeschnitte – in ihrem Wachstum gefördert und können sich stabil weiterentwickeln. Bei den entfernten Gehölzen verbleiben die Wurzelstöcke, die in der kommenden Wachstumsperiode wieder austreiben. Dadurch werde die Erhöhung der Artenvielfalt gefördert