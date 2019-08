Fahrer eingeklemmt : Schwerer Unfall auf A3 bei Solingen verursacht langen Stau

Solingen/Hilden Zehn Kilometer Stau, zwei gesperrte Fahrbahnen, fast zwei Stunden Wartezeit: Ein Lastwagen-Unfall auf der A3 zwischen Langenfeld und Hilden führt in der Region zu einer angespannten Verkehrslage.

Mehrere ineinander gekrachte Lastwagen, mindestens ein Schwerverletzter, bis zu zehn Kilometer Stau: Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen sorgt derzeit für eine angespannte Verkehrssituation in der Region.

Gegen 14.45 Uhr stießen am Montag in der Baustelle in Höhe der Raststätte Ohligser Heide mehrere Lastwagen zusammen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, erklärte Polizeisprecher André Hartwich am Montag. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.