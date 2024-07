Kurzfristige Notmaßnahme A3 bei Solingen am Montag nur einspurig

Am Montag kommt es für Verkehrsteilnehmende auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich der Anschlussstelle Solingen kurzfristig zu Einschränkungen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montagmorgen mitteilte, kann am Montag von 9 bis 21 Uhr nur einer von drei Fahrspuren befahren werden. Außerdem ist in Fahrtrichtung Frankfurt die Auf- und Abfahrt in der Anschlussstelle Solingen nicht möglich.