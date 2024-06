An Raststätte Ohligser Heide Auto brennt bei A3 komplett aus – Fahrerin kann sich noch rechtzeitig retten

Ein Auto brannte am Montagnachmittag auf der Raststätte Ohligser Heide an der A3 komplett aus. Laut Polizei fuhr gegen 16 Uhr eine 59-Jährige aus Bonn auf der Autobahn in Richtung Köln. Plötzlich bemerkte sie einen technischen Defekt und hielt an der Raststätte an.