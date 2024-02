Solingen/Hilden/Langenfeld Bauarbeiten an A3 – Abfahrt noch länger gesperrt

Die Reparaturarbeiten an der A3 dauern länger als geplant. Das teilt jetzt die mit den Arbeiten befasste Autobahn GmbH mit. Demnach verlängert sich die Maßnahme um zwei weitere Nächte: In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag, 7. und 8. Februar, sowie Donnerstag auf Freitag, 8. und 9. Februar, ist jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen Autobahndreieck Langenfeld und der Anschlussstelle Solingen nur einspurig befahrbar.