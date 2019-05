Verkehrspolitik : A 3: Stadt beharrt auf Standstreifen-Lösung

Solingen / Langenfeld Oberbürgermeister Tim Kurzbach und sein Langenfelder Kollege sehen den Ausbau der A 3 weiter kritisch. Sie befürchten negative Folgen für die Umwelt.

In einer am Mittwochabend verbreiteten Erklärung sprachen sich die Verwaltungschefs dafür aus, die Standstreifen-Option auch in Zukunft zu verfolgen. Man sehe das Vorhaben, die Autobahn von Opladen nach Hilden zu verbreitern, weiter sehr kritisch, weil es massive Eingriffe in den Natur- und Landschaftsschutz sowie in Wohnbereiche erfordere, hieß es nach einem Treffen der zwei Rathaus-Vorstände in Langenfeld.