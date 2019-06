Hilden/Leverkusen : A 3-Protest: Leverkusen soll mit ins Boot

Hilden/Leverkusen Bürgermeister von Hilden und Langenfeld wollen Kräfte gegen den Ausbau auf acht Spuren bündeln.

Im Streit um den achtspurigen Ausbau der Autobahn 3 zwischen Leverkusen und dem Kreuz Hilden wollen die betroffenen Städte offenbar jede Unterstützung heranholen, die sie bekommen können. In diesem Zusammenhang kommt vor allem der Stadt Leverkusen eine besondere Bedeutung zu.

Leverkusen hat sich bislang aus dem Protest gegen den achtspurigen Ausbau der A 3 herausgehalten, obwohl sie selbst auch betroffen ist. In einem Schreiben an den Landesbetrieb Straßen.NRW hatten Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach, Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider als Initiator sowie dessen Amtskollegen Frank Steffes (Leichlingen) und Birgit Alkenings (Hilden) bereits im Dezember 2018 gefordert, Eingriffe in die Natur zu minimieren. Außerdem müssten die Planer „frühzeitig und transparent die geprüften Lösungsalternativen zum achtspurigen Ausbau darlegen“.