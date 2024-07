Lange Staus auch in den Ferien A 3-Baustelle in Solingen – Ende der Arbeiten verzögert sich

Solingen/Langenfeld · Haben Pendler gehofft, in den Ferien ginge es auf der A 3 schneller, so liegen sie falsch. Am Montag gab es wegen der Baustelle an der Anschlussstelle Solingen ab Opladen lange Staus. Zudem droht eine Verlängerung der Arbeiten bis 2026.

15.07.2024 , 17:16 Uhr

Seit einigen Tagen weisen Schilder an der Bonner Straße darauf hin, dass mit einem Ende der Bauarbeiten an der Anschlussstelle zur A 3 nicht mehr 2025, sondern erst im Frühjahr 2026 gerechnet werden kann. Foto: Peter Meuter