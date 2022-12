Zweiter Verkehrstoter in wenigen Tagen 91-Jähriger stirbt nach Unfall

Solingen · Der Mann wurde am Montagmorgen in Höhscheid von einem Auto erfasst. Er starb später im Krankenhaus. Erst am Wochenende war es in Wald ebenfalls zu einem Unfall mit tödlichen Ausgang gekommen.

19.12.2022, 17:02 Uhr

Ein 91-jähriger Fußgänger ist am Montagmorgen bei dem Versuch, die Kreuzung der Neuenhofer Straße / Grünewalder Straße mit der Glockenstraße zu überqueren, von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er später verstarb. Laut Polizei konnte eine 41-Jährige am Steuer eines VW nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Mann zusammen. Der genaue Unfallhergang wird nun vom Verkehrskommissariat der Polizei untersucht. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

(or)