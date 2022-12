Solingen 87-jährige Seniorin fällt auf falsche Polizisten herein

Am Samstag kam es nach Angaben der Polizei zu einem Betrugsfall an der Obenitterstraße. Ein bislang unbekannter Mann meldete sich telefonisch bei einer 87-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Der vermeintliche Polizeibeamte berichtete, dass die Tochter der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe und dabei eine Person getötet worden sei. Damit die Tochter einer Haftstrafe entgehen könne, drängte der falsche Polizist die Seniorin am Telefon dazu, eine Kaution zu hinterlegen. Die Geschädigte übergab daraufhin am frühen Abend einen Umschlag mit einer größeren Bargeldsumme. Die Person, die das Bargeld in Empfang nahm, war weiblich. Sie hatte dunkle lange Haare und trug schwarze Kleidung. Nach der Übergabe fand ein erneutes Telefonat statt. Dort teilte der falsche Polizist der Frau mit, dass das Geld nicht ausreichen würde. Anschließend fuhr sie mit einem Taxi, welches von dem falschen Polizisten bestellt wurde, zu ihrer Bank. Da die Filiale geschlossen hatte, fuhr die Seniorin anschließend mit dem Taxi wieder nach Hause. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Täterin machen können, sich telefonisch unter der 0202/284-0 zu melden. Zugleich verweist die Polizei darauf, dass bei einem Anruf der echten Polizei nie die 110 im Telefondisplay erscheint.