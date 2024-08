Polizei sucht Vermissten 68-jähriger Mann aus Solinger Altenheim verschwunden

Solingen · Der 68-jährige Jochem S. wurde zuletzt am Mittwochvormittag in seinem Altenzentrum an der Uhlandstraße in Aufderhöhe gesehen. Danach verlor sich seine Spur. Der Gesuchte ist mit einem Sportrollstuhl unterwegs und benötigt Tabletten.

07.08.2024 , 12:02 Uhr

Der 68 Jahre alte Jochem S. wurde zuletzt in seinem Altenheim an der Uhlandstraße gesehen. Foto: Polizei Wuppertal

Die Polizei in Solingen sucht einen Mann, der seit Mittwochmorgen, 6. August, vermisst wird und bei dem die Gefahr besteht, dass er selbstständig nicht mehr nach Hause findet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Vermissten um den 68-jährigen Jochem S., der in einem Seniorenheim an der Uhlandstraße im Solinger Stadtteil Aufderhöhe lebt. Der Mann wurde in dem Altenzentrum letztmalig am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr gesehen. Danach verlor sich seine Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht die Gefahr, dass Jochem S. den Weg zurück in die gewohnte Umgebung nicht wiederfindet. Zudem ist der 68-Jährige auf Medikamente angewiesen. Der Vermisste ist circa 1,79 Meter groß und hat eine korpulente Statur. Er trägt eine Halbglatze mit grauen Haaren. Markant sind zwei Narben an der Stirn, die sich bis zum jeweiligen Ohr ziehen. Jochem S. ist rechtsseitig gelähmt und mit einem Sportrollstuhl unterwegs. In seiner Kleidung sind stets Label mit seinem Namen samt Anschrift eingenäht. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

(ots/or)