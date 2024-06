650 Jahre Stadt Solingen In Gräfrath wird die Piñata geköpft

Das Wissen, wie es in Solingen und speziell in Gräfrath um 1374 bestellt war, kam vom Klingenmuseum. Direktor Dr. Sixt Wetzler, der Historiker und Spezialist für diesen Zeitabschnitt, weiß, dass „Mittelalter“ für viele ein eher schwammiger Begriff ist. „Die Aufschrift Me fecit Solingen gab es beispielsweise erst ab dem späten 16. Jahrhundert“. Bei einer Führung am Samstagnachmittag (kostenlos wie der Museumseintritt) erzählte er deshalb mehr über die Welt des Mittelalters. Am Sonntag stand eine weitere Führung mit seiner Stellvertreterin Dr. Isabell Immel auf dem Programm.