Termin-Tipps 650 Jahre Solingen - Die Highlights zum Jubiläum

Auftakt SG/meinsam starten!

Am Freitag, 23. Februar, findet der offizielle Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen statt. Exakt sechseinhalb Jahrhunderte nach Verleihung der Stadtrechte durch Graf Wilhelm von Berg lädt die Verwaltung gut 50 Geburtstagskinder und rund 200 handverlesene Gäste in die Stadtkirche am Fronhof ein – bewusst dorthin, wo die historische Altstadt ihren Kern hatte.