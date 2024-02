650 Jahre Solingen Ein goldener Anstrich zum Jubiläum

Vor allem wird es vielfältig – mit drei Höhepunkten und rund 300 anderen Veranstaltungen. „Jeder kann sich einbringen. Das hat mich wirklich begeistert“, freut sich Tim Kurzbach. Am vollsten wird es im Sommer: Vom 23. bis 25. August laden Stadtverwaltung und Initiativkreis zum „Festival der Vielfalt“ in die City ein. Insgesamt rund 75.000 Besucher erwartet Tim Müller, Sachgebietsleiter Stadtmarketing und Tourismus, wenn am Freitag unter anderem die Bergischen Symphoniker mit Topic auftreten und einen Tag später Sänger Gregor Meyle kommt („Keine ist wie du“). Am abschließenden (verkaufsoffenen) Sonntag findet dann das Theaterfest statt.