Öffentlicher Nahverkehr in Solingen 49-Euro-Ticket lohnt sich nicht für jeden

Das sehen anscheinend auch etliche Pendler in der Klingenstadt so. Denn in der Zwischenbilanz der Stadtwerke Solingen tauchen nicht allein die erwähnten 660 Vormerkungen zu dem Ticket auf, sondern noch mehr Kunden haben das Deutschlandticket inzwischen auch schon abgelehnt. So summierten sich die ablehnenden Reaktionen bis Ende dieser Woche sogar auf 860 Kunden. Und auffallend daran ist, dass selbst solche Abonnenten, die zurzeit mehr als 49 Euro zahlen, das neue Ticket teilweise nicht wollen.