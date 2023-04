49-Euro-Ticket 11.700 Solinger haben Abo abgeschlossen

Solingen · Wenige Tage vor dem Start des neuen Deutschland-Tickets am 1. Mai boomt der Verkauf der Abonnements. Täglich kommen in Solingen rund 100 Monatsfahrscheine dazu. Die Stadtwerke sprechen gezielt auch Unternehmen an.

27.04.2023, 14:21 Uhr

Beim Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Solingen können die Deutschland-Tickets unter anderem im Kundencenter in der City erworben werden. Foto: Guido Radtke

Der Countdown läuft – und die Spannung wächst. Geht es nämlich nach den Verantwortlichen vor allem in der Bundespolitik, soll Anfang kommender Woche der Startschuss fallen zu einem neuen Kapitel in der Verkehrsgeschichte des Landes. Ab Montag, 1. Mai, ist das sogenannte Deutschland-Ticket gültig, mit dem Kunden des ÖPNV für 49 Euro im Monat mit Bussen sowie Bahnen des Regionalverkehrs fortan kreuz und quer durch die ganze Bundesrepublik fahren können.