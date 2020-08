Grundschulen in Solingen : 430 i-Dötzchen müssen noch zum Kinderarzt

Grundschulen in Solingen

Solingen Die obligatorischen Schuleingangsuntersuchungen haben sich coronabedingt verzögert und werden jetzt vom Stadtdienst Gesundheit nachgeholt. Zuerst sind die Grundschulen dran, in denen noch relativ viele Kinder untersucht werden müssen.

Das hat die Stadt Solingen am Dienstag angekündigt. Um den Aufwand möglichst gering zu halten, würden zunächst jene Grundschulen, in denen relativ viele Erstklässler noch nicht untersucht worden seien, besucht, hieß es aus dem Rathaus. Aktuell startet das Team aus der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit mit Hör- und Sehtests, überprüft den Impfstatus der Kinder und das gelbe Heft der Vorsorge-Untersuchungen. Auch ein ausgefüllter Fragebogen zu Vorerkrankungen war von den Eltern schon per Infobrief erbeten worden. Ergeben sich weitere Fragen, werden die Familien zur genaueren Untersuchung aufgefordert.