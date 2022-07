350 freie Stellen : Auswahl für Lehrstellen-Bewerber in Solingen

Auswahl für Lehrstellen-Bewerber in Solingen

Im Metallbereich gibt es in Solingen noch freie Ausbildungsplätze. Foto: dpa/Felix Kästle

Solingen In der Klingenstadt gibt es mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Einen Monat vor dem Ausbildungsstart im August sind noch 350 Stellen nicht besetzt. Für diese Stellen interessieren sich aktuell aber nur 250 Jugendliche.

Einen Monat vor dem Start in die betriebliche Ausbildung im August haben 250 Jugendliche noch keine Ausbildungsstelle. Auf der anderen Seite haben ausbildungswillige Unternehmen noch 350 Plätze im Angebot und keinen betrieblichen Nachwuchs finden können. „Zwar haben wir im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger unversorgte Bewerber, aber der Unterschied ist mit zehn Personen nicht sonderlich stark“, sagt Thorsten Schumacher. Der operative Geschäftsführer der Arbeitsagentur Solingen-Wuppertal sieht den klingenstädtischen Ausbildungsmarkt als Bewerbermarkt. Das heißt, es gibt erstmals mehr Stellen als Bewerber. „Allein in den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der Bewerber für eine betriebliche Ausbildungsstelle von 1200 auf 652 fast halbiert“, sagt Schumacher.

Für diese Bewerber bieten sich derzeit aber hohe Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Denn sie können unter mehreren Stellen auswählen. „Vor allem im Metall- und Maschinenbau, im Einzel- und Großhandel, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der öffentlichen Verwaltung gibt es noch viele freie Plätze“, sagt Schumacher mit Blick auf die noch Unversorgten.

Hotline Um Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsstellenmarkt zusammenzubringen, schaltet die Bergische IHK am Montag nochmals eine Ausbildungs-Hotline. Unter der Rufnummer 0202 / 2490 833 (Christine Köhler) können sich Betriebe und Jugendliche montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr bei der IHK über Ausbildung informieren.

Die sollten nach Ansicht der Leiterin des Bereiches Aus- und Weiterbildung der Bergischen Industrie- und Handelskammer, Carmen Bartl Zorn, jetzt unverzüglich handeln. „Ausbildung sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Für Betriebe und Bewerber ist jetzt Endspurt angesagt“, so Bartl-Zorn. Von daher sei es Aufgabe der am Ausbildungsmarkt beteiligten Institutionen, Bewerber und Unternehmern „mit allen Kräften“ zusammenzubringen. „Die Unternehmen brauchen die angehenden Fachkräfte, und den Jugendlichen bieten sich hervorragende Einstiegschancen“, erklärt Bartl-Zorn, „und es gibt in nahezu allen Branchen und Berufen noch freie Plätze“.