Neue Gebühren-Ordnung bei Solinger Finanzinstitut Sparkassen-Kunden droht Girokonto-Kündigung

Die Mitarbeiter in der Poststelle der Stadt-Sparkasse Solingen hatten in den zurückliegenden Monaten alle Hände voll zu tun. Denn es galt, die Inhaber von rund 81.000 Konten anzuschreiben, da Banken und Sparkassen nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom April 2021 seit kurzem dazu verpflichtet sind, von Privatkunden explizit die Zustimmung zu neuen Gebührensätzen und zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzuholen – was nunmehr eben zur Folge hatte, dass viele Solinger in den letzten drei Monaten des zu Ende gegangenen Jahres von der Stadt-Sparkasse kontaktiert wurden.