Marktfest in Solingen-Gräfrath 300 Ehrenamtler schuften für ein Fest

Was wird außer Essen, Trinken und Geselligkeit noch geboten? Einiges für die Ohren: Am Freitagabend gibt es Partymusik mit DJ Dietmar Jansen, am Sonntag Auftritte der Stadtkapelle und der Akustik-Coverband „Sitting Bulls“. Am Samstagnachmittag treten die Band „Em Brass“ und Florian Alexander Kurz auf. Am Abend spielen bis 23 Uhr „The Proms“. Denic: „Wir achten darauf, dass es Solinger Bands sind.“