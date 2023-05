30 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen Drei Verurteilte brechen ihr Schweigen

Nach jahrzehntelangem Schweigen haben sich drei der am 13. Oktober 1995 wegen des Brandanschlags in Solingen Verurteilten entschlossen, erstmals Stellung zum damaligen Urteil zu nehmen. Rechtsanwalt Jochen Ohliger, der damals aktive Verteidiger in dem Prozess, veröffentlichte am Donnerstagmorgen im Auftrag die drei ausführlichen Stellungnahmen.