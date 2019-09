Dienstbeginn nach abgeschlossener Ausbildung : 29 neue Polizisten treten Dienst in Solingen an

29 neue Polizisten treten Dienst in Solingen an

Solingen Polizeipräsident Markus Röhrl hat am Montag insgesamt 150 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt, die fortan im Bereich des auch für Solingen zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal ihren Dienst verrichten werden.

Den größten Anteil unter den Neuen machen dabei die sogenannten Frischlinge aus, die soeben erst ihre Ausbildung abgeschlossen haben. 136 Beamte werden in den kommenden Tagen erstmals in den jeweiligen Städten auf Streife gehen. Auf die Polizeiinspektion Solingen entfallen 29 „Frischlinge“, derweil 89 junge Kollegen in Wuppertal sowie 15 Neue in Remscheid anfangen werden.