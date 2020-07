Dritter Vorfall an Balkhauser Weg : 19-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Solingen

Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Solingen Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer hat in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Der Unfall ist schon der dritte auf dieser Straße in den vergangenen Wochen.

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Solingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad und wurde in die Schutzplanke geschleudert. Er sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Laut Polizei war an dem Unfall am Dienstagabend kein anderes Fahrzeug beteiligt. Warum der 19-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor, war am Mittwochmorgen noch unklar.

Der Unfall ist der dritte innerhalb der vergangenen Wochen auf dem Balkhauser Weg. Erst am 23. Juli waren ein 30-jähriger Mann aus Solingen und seine 22-jährige Beifahrerin bei einem missglückten Überholvorgang leicht verletzt worden. Am 27. Mai kollidierte dort ein 21-Jähriger mit seinem Auto mit einem am Fahrbahnrand stehenden Lkw.

(chal/dpa)