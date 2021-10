Zahlen zur Pandemie : 177 Solinger mit Coronavirus infiziert

Solingen Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Solingen bisher 11.220 Corona-Fälle gemeldet. Aktuell sind 177 Bürger mit dem Virus infiziert – zwölf davon müssen stationär behandelt werden, die übrigen werden ambulant betreut.

300 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. In den vergangenen sieben Tagen gab es der Stadt zufolge 110 Neuinfektionen, der Inzidenz-Wert liegt am Mittwoch bei 69,1.