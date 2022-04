Neubau in Solingen : 168 neue Plätze für Senioren

Die neue Seniorenresidenz liegt oberhalb des TSG-Geländes. Bezirksbürgermeister Hansjörg Schweikhart, Detlef Berstermann (Libento) und Sebastian Warz (Cureus; von links) mit der Zeitkapsel, die beim nächsten Bauabschnitt eingemauert wird. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Cureus errichtet in Stadtwerke-Nähe zwei Gebäude als Seniorenresidenz – unter anderem für stationäre Pflege und Kurzzeitpflege. Betreiber wird Libento.

Die Post wird zur „Beethovenstraße“ kommen. Tatsächlich grenzt die neue Seniorenresidenz aber ans TSG-Gelände an der Dingshauser Straße – und wird über einen Privatweg erschlossen, der etwa auf Höhe der Stadtwerke beginnt und an dessen Ende die Scherenfabrik K.-R. Witte liegt. Am gestrigen Dienstag stellten die Bauherren und die künftigen Betreiber das Objekt vor.

„Wir begrüßen es sehr, dass hier eine Seniorenresidenz entsteht“, überbrachte Hansjörg Schweikhart die Grüße der Stadt. „Das ist ein wichtiger Schritt für die Versorgung alter Menschen. Ich kenne die Situation recht gut“, sagte der Bezirksbürgermeister, der früher selbst die Evangelische Altenhilfe Wald geführt hat. Die 168 Einheiten, die an der Beethovenstraße im Bau sind, helfen, die Lücke zu schließen. Das Hamburger Unternehmen Cureus errichtet zwei dreigeschossige, U-förmige Blöcke, die im dritten Quartal des kommenden Jahres bezugsfertig sein sollen.

So soll die Seniorenresidenz mal aussehen. Foto: Arne von Hörsten

Info Wärme und Strom vom Blockheizkraftwerk Neubauten Die Objekte werden nach energetisch optimiertem Effizienzhaus-40-Standard errichtet. Die Beheizung erfolgt über ein Blockheizkraftwerk, das auch Strom für die Seniorenresidenz erzeugt. Die modern gestalteten Gebäude sollen sich auch farblich in die Umgebung einfügen. In den Häusern soll es ein Restaurant, Wäscherei, Friseur und Kaminzimmer geben.

Eigentlich wollte man die Bauarbeiten schon im ersten Quartal 2023 abschließen. Das rund 9.000 Quadratmeter große Grundstück, wo einmal eine Ziegelei stand, hat aber einen „schluffigen“ Lößlehm-Boden. „Er ist sehr wasserempfindlich und wird dann zu Wackelpudding“, sagte Statiker Markus Sommer vom Ingenieurbüro Bauwesen. „Wir mussten deshalb Pfähle in den Boden treiben“, erläuterte Projektleiter Sebastian Warz von Cureus.

Dazu kamen neue Probleme. Warz: „Was Baustoffe angeht, ist die aktuelle Lage für alle Beteiligten mehr als ungünstig.“ Fliesen etwa kämen häufig aus der Ukraine. Die Planung habe deshalb etwas vom Blick in eine Glaskugel – obwohl Cureus, nach eigenen Angaben „der einzige spezialisierte Bestandshalter für stationäre Pflegeimmobilien in Deutschland“, Erfahrung hat: 48 sind bereits verpachtet, 34 im Bau und 65 „gesichert“ in der Planung.

Die neue Seniorenresidenz in Solingen ist für Cureus, so Projektleiter Warz, „ein recht großes Projekt. Wir bauen sonst etwas kleiner.“ An der Beethovenstraße wird es aber nicht nur die sonst üblichen 80 Plätze für stationäre und Kurzzeitpflege geben, sondern in einem separaten Gebäude auch eine Hausgemeinschaft mit 70 Wohneinheiten und 18 Plätzen für Tagespflege.

Betreiber wird das junge Unternehmen Libento sein, das bereits in Wuppertal vertreten ist und es demnächst auch in Alfter und Swisttal-Heimerzheim sein wird. „Der Bewohner steht im Mittelpunkt, nicht die Einrichtung“, betonte Detlef Berstermann, der das Haus in Wuppertal leitet. „Der Bewohner soll sich nicht an die Einrichtung gewöhnen müssen; die Einrichtung soll sich an den Bewohner anpassen“, erklärte er die Libento-Philosophie.